Роспотребнадзор выдал более 4300 разрешений за полгода в Волгоградской области

Из них 90% заявлений подали через портал госуслуг. Чаще всего жители и предприниматели обращались за санитарно-эпидемиологическими заключениями. Всего выдали почти 1400 таких документов, еще 43 заявителям отказали. Электронным способом воспользовались 72% граждан. Также популярностью пользовалась услуга на выдачу судовых санитарных свидетельств о праве плавания. Здесь электронный формат выбрали 94% заявителей. Всего оформили 183 таких свидетельства.