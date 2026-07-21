Почти 23 тыс. москвичей получили квартиры по программе реновации за полгода

Документы на равнозначные квартиры по программе реновации с января по июнь 2026 года оформили более 22,8 тыс. жителей Москвы, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В первой половине 2026 года договоры на квартиры по программе реновации заключили более 22,8 тысячи москвичей. Это почти на 25% больше, чем за аналогичный период 2025-го. На юго-востоке столицы документы на комфортное жилье за полгода оформили почти 4 тысячи горожан, на востоке — около 3,4 тысячи человек. На севере и западе города количество участников программы, получивших ключи от квартир, оказалось примерно одинаковым — примерно по 2,8 тысячи жителей», — добавил Ефимов.
При выборе площадок под строительство жилых комплексов учитывается близость к расселяемым зданиям и наличие рядом развитой социальной инфраструктуры. Как правило, участникам программы реновации предлагают квартиры в новостройках, возведенных поблизости от их старых домов. Исключение составляют только Зеленоград и Троицкий и Новомосковский административные округа, где переселение ведется в пределах округов.
Напомним, программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.