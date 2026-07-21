Почти 23 тыс. москвичей получили квартиры по программе реновации за полгода

«В первой половине 2026 года договоры на квартиры по программе реновации заключили более 22,8 тысячи москвичей. Это почти на 25% больше, чем за аналогичный период 2025-го. На юго-востоке столицы документы на комфортное жилье за полгода оформили почти 4 тысячи горожан, на востоке — около 3,4 тысячи человек. На севере и западе города количество участников программы, получивших ключи от квартир, оказалось примерно одинаковым — примерно по 2,8 тысячи жителей», — добавил Ефимов.