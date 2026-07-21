Как проверить паспорт на действительность: способы проверки и признаки подделки

Сегодня проверить паспорт на действительность можно за несколько минут с помощью официальных государственных сервисов, а также самостоятельно оценить документ по внешним признакам.
Где и как можно проверить паспорт на действительность
Самый надежный способ проверить паспорт на действительность — воспользоваться официальными государственными сервисами. Они позволяют определить, не признан ли документ недействительным, утраченным или замененным.
Через портал «Госуслуги»
В 2026 году сервис проверки действительности паспорта работает через портал «Госуслуги», куда перенесена соответствующая функция МВД. Для проверки необходимо выполнить следующие шаги.
1. Авторизоваться на портале.
2. Найти услугу «Проверка действительности паспорта».
3. Ввести серию и номер документа, а также фамилию и имя владельца.
4. Дождаться результата проверки.
Сервис может выдать один из нескольких статусов — подробнее в таблице.
|Действительный
|Паспорт числится действующим
|Недействительный
|Документ утратил юридическую силу
|Данные не найдены
|Возможна ошибка при вводе данных либо сведения отсутствуют в базе
Через МВД
На официальном сайте МВД также доступен раздел миграционных сервисов. При выборе проверки действительности паспорта пользователю предложат ввести серию и номер документа.
Когда стоит проверить паспорт
Проверка особенно рекомендуется:
- перед покупкой квартиры или автомобиля;
- при заключении договора займа;
- при аренде недвижимости;
- при трудоустройстве нового сотрудника;
- перед оформлением доверенности или иных нотариальных сделок.
Как определить подлинность паспорта: признаки подделки
Даже если документ числится действительным, стоит внимательно осмотреть его. Онлайн-проверка не подтверждает, что паспорт не был физически изменен или используется не своим владельцем. Основные признаки настоящего паспорта:
- качественная полиграфия без размытых изображений;
- отсутствие следов переклейки фотографии;
- одинаковый шрифт и цвет всех записей;
- четкие печати и штампы;
- отсутствие подчисток, исправлений и повреждений страниц;
- совпадение фотографии с внешностью владельца.
Следует учитывать, что качественную подделку зачастую невозможно определить без специальных знаний и оборудования. Поэтому при серьезных сомнениях лучше отказаться от сделки либо запросить дополнительные документы и обратиться в МВД. Ниже отметим основные факторы, свидетельствующие о возможном подлоге документа.
Различия в шрифтах или цвете текста
В оригинальном паспорте все записи выполнены единым шрифтом и имеют одинаковый цвет. Если отдельные символы отличаются по размеру, начертанию или оттенку, это может указывать на внесение изменений в документ или его подделку.
Следы переклеивания фотографии
В оригинальном паспорте защитный орнамент частично заходит на фотографию владельца, и если фото было переклеено, то рисунок нарушается, и полоса может обрываться у края снимка, смещаться или вовсе отсутствовать. Это один из признаков возможной подделки.
В подлинном паспорте фотография надежно интегрирована в страницу и выглядит ее неотъемлемой частью. Если снимок переклеивали, могут быть заметны неровные края, следы разрезов, пузырьки воздуха, остатки клея или другие признаки вмешательства.
Поврежденная ламинация
Защитная пленка в оригинальном паспорте плотно прилегает к странице и не имеет дефектов. Отслоение, пузырьки воздуха, складки, трещины или следы повторного приклеивания могут свидетельствовать о попытке изменить данные.
Нечеткие печати
Обратите внимание на оттиск органа, выдавшего паспорт — он должен соответствовать ведомству, которое оформило документ, и дате его выдачи.
Насторожить должны размытые или нечеткие печати, необычная форма оттиска, а также различия в написании одинаковых букв и цифр. Подобные признаки могут указывать на использование поддельного штампа или внесение изменений в документ.
Машиночитаемая запись
В российских паспортах, выданных начиная с 2011 года, на странице с фотографией предусмотрена машиночитаемая зона (две строки символов в нижней части страницы). Если в документе, выданном после этого времени, она отсутствует, это может свидетельствовать о подделке или серьезном изменении паспорта.
Заметные исправления в персональных данных
Проверьте, чтобы серия и номер документа совпадали на всех страницах, где они продублированы. Если часть листа была заменена, могут быть заметны следы склейки, различия в оттенке бумаги, смещение рисунка или шрифта, а также неровная линия соединения отдельных фрагментов страницы.
Вопросы и ответы
Отвечаем на важные вопросы по теме.
Можно ли проверить паспорт другого человека?
Да. Если у вас есть необходимые данные документа, проверить его действительность можно через официальный государственный сервис.
Бесплатна ли проверка?
Да, государственная проверка паспорта через официальный сервис проводится бесплатно.
Можно ли доверять сторонним сайтам?
Нет. Для проверки рекомендуется использовать только официальные сервисы МВД и портала «Госуслуги». Не следует вводить паспортные данные на неизвестных интернет-ресурсах.
Почему действительный паспорт может не найтись в базе?
Такое возможно, если данные были введены с ошибкой либо сведения о недавно выданном документе еще не успели обновиться в информационной системе МВД. В этом случае рекомендуется повторить проверку позже или обратиться в подразделение МВД.