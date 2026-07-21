Как проверить паспорт на действительность: способы проверки и признаки подделки

В российских паспортах, выданных начиная с 2011 года, на странице с фотографией предусмотрена машиночитаемая зона (две строки символов в нижней части страницы). Если в документе, выданном после этого времени, она отсутствует, это может свидетельствовать о подделке или серьезном изменении паспорта.