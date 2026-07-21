Предшественник Чикатило Андреев убивал женщин из мести

1969 год. Это было до того, как в Ростовской области начал орудовать кровожадный изверг Андрей Чикатило. В донских степях скрывалось чудовище, которое считается первым маньяком региона.
Однажды отвергнутый собственной невестой шофёр Владимир Андреев задумал мстить девушкам, похожим на его избранницу. Мстил страшно: насиловал, душил, а одну даже заживо засыпал камнем и проехал по ней грузовиком. Как сыщики шли по следу невиданного ранее зла, выяснил rostov.aif.ru.
Торчала женская рука.
Конец 60-х, Новочеркасск. Маленький Ваня с братом играли в «войнушку». Спасаясь от «противника», мальчишка забежал в заброшенный хозблок и спрятался за тюк. То, что он там увидел, аукнулось ему кошмарами на всю жизнь. Из грязного тюка в углу сарая торчала женская рука. Парнишка в ужасе отшатнулся и побежал домой. Взрослые вызвали милицию.
Прибывшие оперативники обнаружили на теле задушенной жертвы следы сексуального насилия. В кармане убитой нашёлся комсомольский билет. Погибшей оказалась 20-летняя незамужняя Елена Солодова.
Началось расследование, сыщики поднимали архивы, искали родственников, восстанавливали последние часы жизни Лены. Ниточкой, выведшей на след, стал автобусный билет, найденный рядом с телом. По номеру восстановили маршрут автобуса, а позже нашли свидетельницу.
Она вспомнила, что Лена прямо в салоне поссорилась с каким-то парнем и, заливаясь слезами, выскочила на остановке. А перед этим в сердцах выкрикнула: «Свадьбы не будет!».
Сыщики подумали: неужели отвергнутый жених решил отомстить? Подозреваемого нашли быстро, им оказался 20-летний рабочий Виктор Седов. Но когда оперативники скрутили его, доставили в отдел и сообщили о гибели невесты, парень разрыдался.
Лишь после успокоительного укола он смог рассказать о причинах той ссоры. В автобусе Виктор встретил бывшую одноклассницу, которая язвительно бросила: «Ещё неизвестно, с кем твоя невеста раньше была». Виктор промолчал, а Лена обиделась, что не заступился. Вдогонку он не бросился потому, что опаздывал на смену. Позже коллеги подтвердили: он действительно был на работе. Сыщикам пришлось начинать сначала, а Виктор, не выдержав утраты, сошёл с ума.
Напал на беременную.
Тем временем новое нападение произошло в станице Кривянской. Студентка Катя Семёнова возвращалась домой, проходя мимо леса. Вдруг её ослепил свет фар, а затем кто-то выскочил из темноты и ударил девушку по голове. Что было дальше, девушка помнила смутно.
«Душил, пытался обнажить тело», — вспоминал в документальном фильме Леонида Каневского бывший начальник отделения уголовного розыска УВД Ростоблисполкома Амир Сабитов.
После нападения Катя выжила, с трудом доползла до дома. Пока мать вызывала скорую, отец выбежал на улицу и созвал на помощь местных мужиков. Те вооружились дубинами и вилами и бросились прочёсывать посадки в поисках нелюдя.
Станичникам удалось найти след: на опушке они увидели грузовик с включёнными фарами, а рядом — мужчину с гаечным ключом. Он бормотал себе под нос: «Она должна была умереть». Мужчины ринулись к нему, но зверь успел запрыгнуть в кабину и уехать. В темноте разглядеть номер не удалось.
Беременную Катю увезли в больницу. У неё случились преждевременные роды, малыш не выжил. Катя была единственной, кто видел убийцу в лицо, но врачи категорически запретили её допрашивать.
Призраки жертв.
Сыщики поняли, что нападения на девушек — звенья одной цепи. Обратили внимание, что обе жертвы были красивыми, с выразительными глазами.
И тут — новое убийство в станице Бессергеневской. Местный тракторист выехал в поле, чтобы осмотреть землю перед вспашкой. На краю он увидел большую яму, оставшуюся от авиабомбы. Недавно она была пустой, но теперь её зачем-то засыпали камнем. Тракторист начал их разгребать и вдруг отшатнулся: из-под завала показалась женская нога.
Погибшей оказалась 18-летняя Вера Гудкова. Перед смертью её изнасиловали. Местные сразу решили, что виновник — водитель самосвала, который высыпал камни, а затем ещё и проехал по девушке. По следам протекторов определили марку машины — ЗИЛ.
Несколько суток оперативники опрашивали местных, но результата не было. И всё же участковый нашёл зацепку: один из станичников видел, как Вера голосовала на трассе, к ней подъехал ЗИЛ, и она забралась в машину. Заметил мужчина и то, что в кабине была ещё одна попутчица. Позже, узнав об убийстве Веры, эта девушка сама пришла в милицию. Она обратила внимание на важнейшую деталь.
«Ручка со стороны пассажира вынималась», — говорит Амир Сабитов.
Выяснилось, что в день преступления семь ЗИЛов возили в ту местность камни: там строили канал. Милиционеры проверили все семь машин. И нашли ту самую — без внутренней ручки. Она принадлежала 27-летнему Владимиру Андрееву, недавно переехавшему в Ростовскую область из Сибири.
Когда милиция явилась к нему домой, Андреев попытался сбежать через окно, но его всё-таки схватили. Но допросах он вёл себя вызывающе, угрожал следователям, нервничал. Признался в преступлении: мол, с места отгрузки вывез три машины камня, а до стройплощадки довёз лишь две. Убийства не признавал. Решили задержать подозреваемого на десять суток.
И тут произошло то, что перевернуло ход следствия. В одну из ночей Андреев устроил в камере настоящий погром. Он бился в двери и кричал не своим голосом: «Я не могу! Они мне снятся!».
— Кто они? — уточнили оперативники.
— Девки!
— А сколько их?
— Пять!
Следователи обомлели. Дело в том, что им на тот момент было известно только о двух убитых и одной выжившей. Разослали запросы в другие регионы. Выяснилось, что в Кемеровской области, где задержанный жил до переезда, числились три нераскрытых убийства с идентичным почерком.
Сыщики пошли на уловку. Они показали Андрееву снимок одной из убитых, куда ювелирно вмонтировали черты лица самого Андреева. Увидев фотомонтаж, убийца побелел и рухнул в обморок. А очнувшись, во всём признался.
Специалисты выяснили, что девушка, которую Андреев любил в юности, публично унизила его: отвергла и плюнула прямо в лицо. С того дня женский ужас при изнасиловании стал приносить ему удовольствие. Даже собственную жену он сперва обесчестил, и лишь потом под давлением родни повёл её под венец.
Суд приговорил Владимира Андреева к высшей мере наказания. Дело было рассекречено недавно, поэтому пока о нём известно не так много. Как и то, где похоронен изверг. Очевидно, в одной из тюремных безымянных могил. Как и через несколько лет его земляк — самый жестокий маньяк ХХ века Андрей Чикатило.