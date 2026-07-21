Предшественник Чикатило Андреев убивал женщин из мести

Несколько суток оперативники опрашивали местных, но результата не было. И всё же участковый нашёл зацепку: один из станичников видел, как Вера голосовала на трассе, к ней подъехал ЗИЛ, и она забралась в машину. Заметил мужчина и то, что в кабине была ещё одна попутчица. Позже, узнав об убийстве Веры, эта девушка сама пришла в милицию. Она обратила внимание на важнейшую деталь.