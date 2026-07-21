Первая — готова, вторую строят: смотрим, что происходит с парковками у вокзала «Волгоград-1»

— На обновленной привокзальной территории будет предусмотрен заезд для высадки и посадки пассажиров. Стоянка здесь будет запрещена, — пояснили в мэрии. — Планируется, что сюда можно будет спокойно подъехать на автомобиле для того, чтобы высадить или забрать пассажира и быстро уехать. Если нужно кого-то подождать на машине, то для этого предусмотрены оборудованные парковки в шаговой доступности. Здесь можно стоять сколько нужно.