Новый автомобильный туристический маршрут появится в Нижегородской области

Губернатор осмотрел объекты, которые войдут в будущий маршрут, и дал поручения по их дальнейшему благоустройству. По словам Никитина, предстоящий юбилей — это повод переосмыслить отношение к историческому наследию региона и сделать его доступным для широкой аудитории. Он отметил, что в прошлом году при участии АНО «АСИРИС» и добровольцев уже были приведены в порядок фасады и кровли 47 частных домовладений, что позволило шаг за шагом восстанавливать аутентичный облик старинных поселений. Губернатор подчеркнул, что концепция «100% настоящая Россия» находит живой отклик у путешественников, и создание новых маршрутов — логичный шаг в развитии внутреннего туризма.