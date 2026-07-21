Ветеринар опроверг миф о пользе травы для собак и кошек

Заведующий клиникой мелких домашних животных СПбГУВМ Юрий Муретов в беседе с «Газетой.Ru» опроверг распространенное мнение о том, что собаки и кошки едят траву для очищения желудка. По его словам, употребление животными растений может нанести серьезный вред здоровью, вплоть до летального исхода.
«Начнем с распространенного заблуждения. Считается, что опасны в первую очередь ягоды и листья. Но у целого ряда растений главная угроза сосредоточена в других частях. У лилейных смертельна для кошек даже пыльца, осевшая на шерсти: животное слизывает ее при умывании, и этого количества достаточно для некроза почечных канальцев. У луковичных (тюльпан, нарцисс, гиацинт) концентрация токсинов максимальна в луковице, а не в цветке, — поэтому собака, выкопавшая луковицу и принявшая ее за игрушку, получает дозу в разы выше, чем при поедании листвы», — пояснил ветврач.
Ветеринар отметил, что механизмы поражения принципиально отличаются. Так, ароидные (диффенбахия, монстера, спатифиллум) воздействуют механически: в их тканях содержатся собранные в пучки игольчатые кристаллы оксалата кальция.
«При разжевывании кристаллы под давлением вонзаются в слизистую рта и глотки, вызывая мгновенный отек и химический ожог. Здесь опасен не отдаленный эффект, а острый отек гортани, способный перекрыть дыхание в первые минуты. Совсем иная логика у кардиотоксичных гликозидов — олеандр, ландыш, наперстянка. Они нарушают проводимость сердца, и тяжелая аритмия может развиться при минимальном объеме съеденного», — сообщил врач.
Как заявил Муретов, риск от поедания растений не ограничивается токсическим отравлением. Жесткие волокна и стебли травы и листьев механически травмируют слизистую оболочку пищевода, желудка и кишечника, вызывая царапины и раздражение тканей вне зависимости от ядовитости растения. Помимо этого, уличная растительность часто служит источником заражения паразитами.
«Отдельно предостерегу о самом коварном свойстве — отсроченности. При отравлении кошки лилиями первичная рвота и вялость нередко стихают в течение 12 часов, создавая иллюзию, что все обошлось. Вывод практический: ориентироваться на исчезновение симптомов нельзя — счет идет по факту поедания, а не по самочувствию. Важно прекратить доступ к растению, при попадании сока на шерсть — смыть его водой с мылом (сухую пыльцу вычистить щеткой, не смачивая), сфотографировать растение для идентификации и немедленно доставить питомца в клинику. Идентификация токсина экономит врачу время, которое напрямую переходит в шансы на спасение», — резюмировал специалист.