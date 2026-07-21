Ветеринар опроверг миф о пользе травы для собак и кошек

«Начнем с распространенного заблуждения. Считается, что опасны в первую очередь ягоды и листья. Но у целого ряда растений главная угроза сосредоточена в других частях. У лилейных смертельна для кошек даже пыльца, осевшая на шерсти: животное слизывает ее при умывании, и этого количества достаточно для некроза почечных канальцев. У луковичных (тюльпан, нарцисс, гиацинт) концентрация токсинов максимальна в луковице, а не в цветке, — поэтому собака, выкопавшая луковицу и принявшая ее за игрушку, получает дозу в разы выше, чем при поедании листвы», — пояснил ветврач.