Власти Калининграда опубликовали список домов, которые планируют отремонтировать за три года

Есть и отдельные таблицы с указанием домов, которые отремонтируют за счёт средств областного бюджета. Предполагается, что в 2027 году их будет 18, в 2028 — 25. Стоимость ремонта — 416,1 и 541,4 млн рублей соответственно. За счёт областной казны в числе прочих должны отремонтировать дома № 77−79 и 86−88а на проспекте Мира, дом № 146−152 на Московском проспекте, дом № 119 на ул. Юрия Гагарина и т.д.