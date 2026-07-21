Шуваев: в Белгородской области заключили 14 контрактов на содержание проблемных участков федеральных дорог

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» также сообщал, что в 2026 году на капитальный ремонт дорог в Белгороде дополнительно направят 1,2 млрд руб. В период с середины августа до конца октября планируют отремонтировать еще пять участков общей протяженностью свыше 3,7 км. По информации господина Шуваева, в сравнении с прошлым годом объем ямочного ремонта в областном центре вырос почти в пять раз. Износ дорожной сети составляет около 50%.