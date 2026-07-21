Компаниям россиян разрешат завершать переезд в калининградский офшор без согласия зарубежных властей

До конца 2027 года требования к сроку исключения компаний из зарубежных реестров и предоставлению полного комплекта документов действовать не будут. С 1 сентября 2028-го правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями сможет считать эти условия выполненными, если переезду помешали санкции или другие ограничения. Закон вступит в силу после официального опубликования.