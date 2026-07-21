Более 330 школ отремонтировали в Нижегородской области по нацпроекту за 5 лет

Более 330 школ за пять лет отремонтировали в Нижегородской области по нацпроекту. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своих соцсетях.
Еще 30 образовательных учреждений построили с нуля. Глава региона в рамках рабочей поездки посетил несколько школ в Дивеевском округе. В одной из них сейчас проходит капитальный ремонт.
«Полная перезагрузка: меняют проводку, инженерные сети, приводят в порядок фасад и делают внутреннюю отделку. Объем работ, конечно, большой, но темп хороший», — поделился Глеб Никитин.
Губернатор поручил региональному минобру помочь школе с современным техническим оснащением. В селе Елизарьево также идут работы: полностью снесли старое здание школы и отстроили образовательное учреждение заново. Сдать объект планируют до конца декабря.
Напомним, 2,2 млрд рублей направили на подготовку нижегородских школ и детсадов к учебному году.