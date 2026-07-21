В Воронеже торговец запчастями обжаловал арест 275 млн на его счетах по иску ФНС

Налоговая служба требует признать ООО «Спецстальзапчасть» и воронежское ООО «Спецтайл» (тоже торгует автозапчастями, владелец — Артем Старцев) взаимозависимыми, а также взыскать с первой компании 274,6 млн руб. Инспекция установила, что по итогам проверки в мае 2025 года было вынесено решение о взыскании со «Спецтайла» соответствующей суммы в бюджет. Однако вместо выполнения требований ФНС компания перевела свою финансово-хозяйственную деятельность на ООО «Спецстальзапчасть».