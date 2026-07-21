Нижегородский губернатор анонсировал переход региона на АУСН

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2025 году с инициативой о введении в Нижегородской области АУСН выступила фракция КПРФ в заксобрании. Но тогда правительство посчитало изменения преждевременными, сославшись на то, что половина выплат от УСН уйдет в федеральный бюджет.