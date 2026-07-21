Восстановление Триумфальной арки в Нижнем Новгороде перенесено на 2027 год

Работы по восстановлению Триумфальной арки на улице Советской Нижнего Новгорода перенесли на 2027 год. Это следует из информации, опубликованной на сайте государственных закупок.
Летом 2025 года МКУ «ГлавУКС г. Нижнего Новгорода» заключило контракт с подрядной организацией АО «ТСНРУ» на подготовку проектной документации, выполнение инженерных изысканий и устройство выставочного пространства в районе домов №№ 20, 22 по улице Советской с восстановлением Триумфальной арки.
Весной 2026 года велись проектно-изыскательские работы. Планировалось, что строительство самой арки завершат до 10 августа, а возведение выставочного пространства около нее — до 15 ноября. Сумма заключенного контракта составила 314 млн рублей.
Затем в городском департаменте строительства и капитального ремонта сообщили о начале подготовительных работ на месте воссоздания Триумфальной арки. Подрядчик приступил к выносу инженерных сетей из зоны строительства.
Теперь сроки завершения работ полностью перенесли на следующий год. Восстановление арки должны завершить до 10 августа 2027 года, а размещение универсального выставочного пространства и благоустройство прилегающей территории — до 1 декабря 2027 года.
Напомним, что летом 2024 года при проведении земляных работ на улице Советской были обнаружены останцы Триумфальной арки, а в октябре того же года мэр Юрий Шалабаев и архитектор Елена Корсакова обсудили различные варианты их сохранения.