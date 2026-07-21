В поликлинике № 2 Оренбурга установили современный рентген-аппарат

Поликлиника № 2 Оренбургской городской больницы имени Н. И. Пирогова получила новый современный рентген-аппарат в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Оренбургской области.
Современная рентген-установка оснащена автоматизированными рабочими местами для врача и лаборанта, что позволяет проводить широкий спектр исследований, включая самые сложные процедуры. Ключевыми преимуществами комплекса являются высокая скорость, качественная детализация изображений, сниженная лучевая нагрузка на пациентов, а также цифровой формат, обеспечивающий хранение архивов и возможность передачи данных коллегам для консультаций.
В кабинете, где располагается рентген-установка, проведен ремонт в соответствии с санитарными нормами. Оборудование работает в одну смену. В первые дни эксплуатации рентген-аппарата уже осмотрено 393 пациента.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.