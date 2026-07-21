Компания «Спутникс» в 10 раз увеличила скорость передачи данных с наноспутников

«Компания “Спутникс” успешно испытала новую версию программного обеспечения X-диапазонного передатчика собственного производства SXC-XTX-01. Обновление позволило увеличить скорость передачи данных наноспутников, выполняющих научные, образовательные и АИС-миссии до 100 Мбит/с. Данный тип малых передатчиков в основном используется для небольших космических аппаратов форм-факторов CubeSat 3U и 6U. Обновление программного обеспечения доступно для всех космических аппаратов производства СПУТНИКС с данным типом передатчика, включая спутники, уже работающие на орбите», — сообщили там.