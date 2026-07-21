Компания «Спутникс» в 10 раз увеличила скорость передачи данных с наноспутников

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Компания «Спутникс» (входит в группу компаний «Спутникс») разработала и успешно испытала программное обеспечение, которое позволяет увеличить скорость передачи данных с наноспутников в 10 раз. Обновление доступно для всех аппаратов, произведенных «Спутникс», сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
«Компания “Спутникс” успешно испытала новую версию программного обеспечения X-диапазонного передатчика собственного производства SXC-XTX-01. Обновление позволило увеличить скорость передачи данных наноспутников, выполняющих научные, образовательные и АИС-миссии до 100 Мбит/с. Данный тип малых передатчиков в основном используется для небольших космических аппаратов форм-факторов CubeSat 3U и 6U. Обновление программного обеспечения доступно для всех космических аппаратов производства СПУТНИКС с данным типом передатчика, включая спутники, уже работающие на орбите», — сообщили там.
В компании отметили, что в ходе проверки новое ПО отработало стабильно и позволило получить данные с тестового спутника, находящегося на орбите.
Там добавили, что достижение стало возможным благодаря компетенциям компании в области высокоскоростной спутниковой связи. С 2023 года на орбите успешно работает группировка спутников дистанционного зондирования Земли «Зоркий-2М» со скоростью передачи данных до 1 Гбит/с, способная передавать до 100 ГБ информации за сутки.