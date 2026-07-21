В Московской области отремонтировали 75 дорожных объектов

«75-й отремонтированной дорогой стал участок Володарского шоссе в Ленинском округе между поселком городского типа Молоково и поселком Володарского, где заменили более 10 километров покрытия. Шоссе входит в опорную сеть Подмосковья, и теперь проезд к местам притяжения: амбулатории, школам, детским садам, церквям, пляжу, оздоровительному детскому комплексу, а также к Южно-Лыткаринской автодороге и центру Лыткарино стал удобнее и безопаснее», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры области Марат Сибатулин.