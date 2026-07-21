В Московской области отремонтировали 75 дорожных объектов

Более 230 км покрытия на 75 региональных дорогах Московской области в городской черте и в малых населенных пунктах уже отремонтировали в этом году. Работы выполнили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном минтрансе.
«75-й отремонтированной дорогой стал участок Володарского шоссе в Ленинском округе между поселком городского типа Молоково и поселком Володарского, где заменили более 10 километров покрытия. Шоссе входит в опорную сеть Подмосковья, и теперь проезд к местам притяжения: амбулатории, школам, детским садам, церквям, пляжу, оздоровительному детскому комплексу, а также к Южно-Лыткаринской автодороге и центру Лыткарино стал удобнее и безопаснее», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры области Марат Сибатулин.
Кроме того, специалисты завершили укладку более 2,7 км асфальтобетонного покрытия в Лыткарине на участке улицы Парковой и Тураевского шоссе — от пересечения с улицей Степана Степанова до Южно-Лыткаринской автодороги. Так, жителям будет удобнее добираться до парков, школ, детских садов, политехнического колледжа, поликлиники, больницы, усадьбы «Лыткарино», стадиона «Полет» и автостанции.
Также обновилено покрытие в Долгопрудном в городской черте на участке Лихачевского шоссе протяженностью 7 км, обеспечивающем подъезд жителей близлежащих населенных пунктов к трассе А-108, детскому оздоровительному центру, мемориалам Великой Отечественной войны, инфраструктуре поселка городского типа Тучково. Работы завершили и в городских округах Ступино и Щелково.
Всего в сезоне 2026 года по нацпроекту планируют отремонтировать более 150 участков региональных дорог протяженностью около 570 км. На всех объектах укрепят обочины и нанесут разметку для комфорта и безопасности автомобилистов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.