В России отменили двойное наказание за одно и то же нарушение ПДД

В России с июля 2026 года вступил в силу закон, который уточняет порядок наказания водителей за один и тот же эпизод нарушения ПДД.
Речь идет о ситуациях, когда человека сначала штрафуют, а затем после выяснения новых обстоятельств пытаются назначить еще одно наказание, например лишение прав.
Об этом рассказала директор юридической группы Мария Яковлева. По ее словам, формулировка об «отмене двойного наказания» звучит шире, чем сам закон. Запрет на такое наказание существовал и раньше, но процедура могла фактически приводить к спорным ситуациям.
Теперь, если по одному ДТП или нарушению возбуждено несколько дел, судья должен запросить все материалы и вынести единое решение. Если наказание уже назначили, его исполнение приостановят до выяснения всех обстоятельств. Юрист подчеркнула, что новый порядок не освобождает водителей от ответственности. Он нужен для того, чтобы человека не наказывали дважды за один и тот же эпизод.