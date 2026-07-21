В России отменили двойное наказание за одно и то же нарушение ПДД

Теперь, если по одному ДТП или нарушению возбуждено несколько дел, судья должен запросить все материалы и вынести единое решение. Если наказание уже назначили, его исполнение приостановят до выяснения всех обстоятельств. Юрист подчеркнула, что новый порядок не освобождает водителей от ответственности. Он нужен для того, чтобы человека не наказывали дважды за один и тот же эпизод.