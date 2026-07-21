К 650-летию Большого Мурашкина в Нижегородской области откроют новый туристический маршрут

К 650-летию Большого Мурашкина в Нижегородской области планируют открыть новый автомобильный туристический маршрут. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин во время рабочей поездки в округ, где он также осмотрел объекты, которые войдут в будущий маршрут.
По словам главы региона, юбилей посёлка в 2027 году — важный повод по-новому взглянуть на историческое наследие территории. Глеб Никитин отметил, что специалисты АСИРИС и волонтёры уже помогли отремонтировать 47 домов, возвращая к жизни подлинную историческую среду. Новый маршрут, подчеркнул губернатор, должен показать туристам «100% настоящую Россию» и сделать регион ещё более привлекательным для гостей.
Маршрут совместно разрабатывают Минтур и Минкульт Нижегородской области, АНО «АСИРИС» и АНОК «Нескучный Нижний». В него планируют включить Арзамас, сёла Вельдеманово и Григорово, а также Большое Мурашкино. По этим территориям уже подготовлены пешеходные и автобусные маршруты, экскурсионные программы и аудиогиды. Сейчас региональное министерство туризма прорабатывает размещение маршрута на федеральном портале «Путешествуем.РФ».
Глеб Никитин также обратил внимание на необходимость благоустройства территории у памятника Аввакуму в селе Григорово и посетил мемориальный комплекс патриарху Никону в Вельдеманове. Как отметил Сергей Яковлев, маршрут задуман как путешествие вглубь русской истории — от Музея патриаршества в Арзамасе к теме старообрядчества, церковного раскола и историческим местам, связанным с Никоном и Аввакумом.
В Вельдеманове в 2025 году специалисты АНО «АСИРИС» и волонтёры отремонтировали фасады, ограды и кровельные конструкции 47 частных домов вдоль маршрута. В Большемурашкинском округе туристам также предложат памятник Аввакуму, а также кварталы с застройкой второй половины XIX — начала XX века, связанные с купеческими династиями, кожевенным производством и меховой промышленностью.
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