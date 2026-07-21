К 650-летию Большого Мурашкина в Нижегородской области откроют новый туристический маршрут

Маршрут совместно разрабатывают Минтур и Минкульт Нижегородской области, АНО «АСИРИС» и АНОК «Нескучный Нижний». В него планируют включить Арзамас, сёла Вельдеманово и Григорово, а также Большое Мурашкино. По этим территориям уже подготовлены пешеходные и автобусные маршруты, экскурсионные программы и аудиогиды. Сейчас региональное министерство туризма прорабатывает размещение маршрута на федеральном портале «Путешествуем.РФ».