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В РПЦ связали движение квадроберов с неоязычеством

Кипшидзе: движение квадроберов связано с неоязычеством.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе связал движение квадроберов с неоязыческой склонностью к символике животного мира.

«Мы знаем симпатии, которые, к сожалению, адепты этого учения (неоязычества — ред.) испытывают к миру зверей. То, что связано с движением квадроберов, например, ассоциация себя самих с животными, всевозможные тотемные звери, которых люди наносят в виде татуировок, — популяризируют и утверждают совершенно ложно и необоснованно, что мир природы, в котором нет Бога как личности, якобы является для человека естественным, притягательным и гармоничным», — сказал он на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

Итогом этого процесса он назвал фрагментацию общества и дегуманизацию человека.

«То есть — все то, что в свое время было преодолено в рамках крещения Руси, крещения других европейских и неевропейских народов», — заключил Кипшидзе.

Пресс-конференция приурочена ко Дню крещения Руси, который отмечается 28 июля.