В РПЦ связали движение квадроберов с неоязычеством

«Мы знаем симпатии, которые, к сожалению, адепты этого учения (неоязычества — ред.) испытывают к миру зверей. То, что связано с движением квадроберов, например, ассоциация себя самих с животными, всевозможные тотемные звери, которых люди наносят в виде татуировок, — популяризируют и утверждают совершенно ложно и необоснованно, что мир природы, в котором нет Бога как личности, якобы является для человека естественным, притягательным и гармоничным», — сказал он на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».