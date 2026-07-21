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Танкер Xin Long Yang развернулся в Красном море из-за хуситов

Гигантский танкер Xin Long Yang под флагом Сингапура резко изменил курс в южной части Красного моря. Судно, которое накануне вышло из порта Янбу-эль-Бахр с 2 млн баррелей саудовской нефти в Китай, развернулось и покинуло акваторию через Баб-эль-Мандебский пролив, сообщает Bloomberg.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Маневр произошел еще до того, как танкер достиг границы Саудовской Аравии с Йеменом.

Теперь, по данным Bloomberg, Xin Long Yang, скорее всего, отправится к конечной точке своего маршрута гораздо более длинным путем. Путь проляжет через Суэцкий канал и вдоль западного побережья Африки, что увеличит дистанцию более чем в два раза. Чтобы пройти через канал, судну придется выгрузить половину нефти в Египте в трубопровод SUMED. Эта система перекачивает сырье от терминала Айн-Сохна на Красном море до порта Сиди-Керир у Александрии. Затем нефть снова загрузят на борт в Сиди-Керире на побережье Средиземного моря, и только после этого танкер продолжит путь. В итоге вместо 11,2 тысячи километров судну предстоит преодолеть 27,3 тысячи километров.

Причиной разворота стала угроза со стороны йеменских хуситов. 20 июля они объявили о начале морской блокады Саудовской Аравии. Это стало ответом на блокаду портов в Йемене и атаку на международный аэропорт в столице Сане. Позже хуситы уточнили, что блокада распространяется не только на суда, связанные с королевством, но и на весь морской транспорт, следующий в саудовские порты и из них. Соответствующее уведомление было направлено морским перевозчикам.

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