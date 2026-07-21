Танкер Xin Long Yang развернулся в Красном море из-за хуситов

Теперь, по данным Bloomberg, Xin Long Yang, скорее всего, отправится к конечной точке своего маршрута гораздо более длинным путем. Путь проляжет через Суэцкий канал и вдоль западного побережья Африки, что увеличит дистанцию более чем в два раза. Чтобы пройти через канал, судну придется выгрузить половину нефти в Египте в трубопровод SUMED. Эта система перекачивает сырье от терминала Айн-Сохна на Красном море до порта Сиди-Керир у Александрии. Затем нефть снова загрузят на борт в Сиди-Керире на побережье Средиземного моря, и только после этого танкер продолжит путь. В итоге вместо 11,2 тысячи километров судну предстоит преодолеть 27,3 тысячи километров.