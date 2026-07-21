MWM: в прибрежном районе Бахрейна появились китайские системы ПВО FK-2000

Впервые комплекс FK-2000 был представлен на авиасалоне в Чжухае в 2021 году. Он разработан для защиты военных формирований и критически важной инфраструктуры от широкого спектра воздушных угроз, включая самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, высокоточные боеприпасы и БПЛА.
Эта система, согласно MWM, эквивалентна российскому комплексу ПВО «Панцирь-С» и аналогичным образом объединяет ракеты, скорострельную пушку, радар и электронно-оптические датчики на едином высокомобильном шасси.
MWM уточняет, что FK-2000 уже участвовали в боевых операциях в Судане: на их счету многочисленные сбитые беспилотники и даже транспортный самолет Ил-76. Однако FK-2000 не подходят для защиты от баллистических ракет, отмечает издание.