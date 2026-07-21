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MWM: в прибрежном районе Бахрейна появились китайские системы ПВО FK-2000

Вооруженные силы ОАЭ развернули как минимум одну поставленную Китаем систему ПВО средней дальности FK-2000 в Бахрейне, сообщает портал Military Watch Magazine.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Газета.Ру
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что ОАЭ передали FK-2000 Бахрейну, так как это островное государство подверглось массированным атакам Ирана с использованием ракет и беспилотников. Ранее считалось, что системы FK-2000 были закуплены для оснащения Сил быстрого реагирования Судана.

Впервые комплекс FK-2000 был представлен на авиасалоне в Чжухае в 2021 году. Он разработан для защиты военных формирований и критически важной инфраструктуры от широкого спектра воздушных угроз, включая самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, высокоточные боеприпасы и БПЛА.

Эта система, согласно MWM, эквивалентна российскому комплексу ПВО «Панцирь-С» и аналогичным образом объединяет ракеты, скорострельную пушку, радар и электронно-оптические датчики на едином высокомобильном шасси.

MWM уточняет, что FK-2000 уже участвовали в боевых операциях в Судане: на их счету многочисленные сбитые беспилотники и даже транспортный самолет Ил-76. Однако FK-2000 не подходят для защиты от баллистических ракет, отмечает издание.

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