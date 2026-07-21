Волгоградские гандболистки проиграли москвичкам и поспорят за 5‑е место на летней спартакиаде

И тут появляется особенный сюжетный поворот: на групповой стадии волгоградские девушки уже встречались с кемеровчанками — и уверенно их переиграли со счётом 46:25. Эта победа наглядно показала, что у нашей команды есть и класс, и характер, и умение доминировать над соперником. Теперь же предстоит доказать, что тот успех не был случайностью, а стал отражением реального уровня команды.