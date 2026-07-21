Калининградские болельщики в топе посетивших матчи мундиаля в Мексике среди россиян — big data T2

Инструменты big data T2 также позволяют составить портрет российского футбольного фаната на чемпионате мира. Так, пользователей iPhone значительно больше, чем болельщиков с Android — 59%. Каждый пятый футбольный фанат на ЧМ в повседневной жизни передвигается на личном автомобиле, только 11% заинтересованы в покупке машины. Инвестируют в акции, облигации и вклады около 20% таких пользователей. А каждый четвертый заинтересован в турах и культурном отдыхе. Однако, несмотря на страсть к футболу, болельщиков практически не интересует категория товаров «спорт и фитнес», продукты для здорового образа жизни, а также, в силу более высокого дохода, различные предложения по скидкам и купонам.