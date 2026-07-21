На поезд «Финист» из Перми в Екатеринбург снизили стоимость проезда

На маршруты № 803/802 «Екатеринбург — Пермь» и № 809/810 «Екатеринбург — Тюмень» акция действует с 19 по 31 июля; № 850 «Екатеринбург — Курган» — с 20 по 23 июля и с 27 по 30 июля; № 849 "Курган — Екатеринбург — с 21 по 24 июля и с 28 по 31 июля.