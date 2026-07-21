Президент Владимир Путин наградил нижегородского стоматолога Светлану Гажву

Президент России Владимир Путин наградил нижегородского стоматолога, профессора Светлану Гажву. Об этом рассказал главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
Указом президента медику присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки РФ». Она является доктором медицинских наук и заведующей кафедрой стоматологии Приволжского медуниверситета.
Светлана Гажва также возглавляет Нижегородскую ассоциацию стоматологов.
«Напомню, Светлана Иосифовна одной из первых в регионе забила тревогу о вейпинге среди детей. Её пациентом стал 7-летний ребенок со стажем курения вейпов. Она активно продвигает технологии онкоскрининга полости рта в Нижегородской области», — отметил Алексей Никонов.
Напомним, нижегородский онколог спас женщину от меланомы на ранней стадии.