Президент Владимир Путин наградил нижегородского стоматолога Светлану Гажву

«Напомню, Светлана Иосифовна одной из первых в регионе забила тревогу о вейпинге среди детей. Её пациентом стал 7-летний ребенок со стажем курения вейпов. Она активно продвигает технологии онкоскрининга полости рта в Нижегородской области», — отметил Алексей Никонов.