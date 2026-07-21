Экспертиза одобрила проект приспособления виллы Зор в Светлогорске под гостиницу

В ходе обследования эксперты пришли к выводу, что объект находится в ограниченно работоспособном состоянии. Конструкции первого и второго этажей частично разрушены, имеются многочисленные трещины в стенах, повреждения перекрытий, следы увлажнения и биологического поражения конструкций. Отдельные участки признаны аварийными. При этом внешний облик памятника в целом сохранился, а утраты оцениваются менее чем в 20% — в основном речь идет об окнах, дверях и балконах.