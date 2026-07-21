Приангарье досрочно выполнило годовой план по экспорту агропродукции

Иркутская область досрочно выполнила план 2026 года по экспорту сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров, установленный региону в ходе реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщили в областном министерстве сельского хозяйства.
Показатели годового плана в 58 млн долларов достигнуты уже в первом полугодии. Основной объем экспорта пришелся на масложировую продукцию. Ее экспортировали почти в два раза больше относительно аналогичного периода прошлого года. Наибольшую долю заняли поставки рапсового масла, масличного жмыха и маргарина. Значительный прирост также зафиксирован в сегменте зерновых культур, в лидерах — пшеница и овес. Отмечается рост поставок молочной и мясной продукции, общий экспорт которых вырос более чем в 10 раз.
Как сообщила министр сельского хозяйства региона Марина Кожарина, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года общий объем экспортных поставок несырьевого неэнергетического экспорта из Приангарья вырос в стоимостном выражении на 22%. Ключевыми импортерами стали Китай, Монголия и Южная Корея. Вместе с тем в регионе продолжается работа по реализации внутреннего целевого плана экспорта продукции АПК на 2026 год, установленного федеральным Минсельхозом.
«Достигнутый результат демонстрирует укрепление экспортного потенциала Приангарья и успешное освоение сельхозтоваропроизводителями новых рынков сбыта. При этом считаю, что одним из ключевых факторов роста экспорта в денежном эквиваленте в структуре поставок является в том числе увеличение доли продуктов переработки сельскохозяйственного сырья с высокой добавленной стоимостью», — добавила Кожарина.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.