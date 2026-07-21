Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Приангарье досрочно выполнило годовой план по экспорту агропродукции

Основной объем пришелся на масложировую продукцию.

Иркутская область досрочно выполнила план 2026 года по экспорту сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров, установленный региону в ходе реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщили в областном министерстве сельского хозяйства.

Показатели годового плана в 58 млн долларов достигнуты уже в первом полугодии. Основной объем экспорта пришелся на масложировую продукцию. Ее экспортировали почти в два раза больше относительно аналогичного периода прошлого года. Наибольшую долю заняли поставки рапсового масла, масличного жмыха и маргарина. Значительный прирост также зафиксирован в сегменте зерновых культур, в лидерах — пшеница и овес. Отмечается рост поставок молочной и мясной продукции, общий экспорт которых вырос более чем в 10 раз.

Как сообщила министр сельского хозяйства региона Марина Кожарина, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года общий объем экспортных поставок несырьевого неэнергетического экспорта из Приангарья вырос в стоимостном выражении на 22%. Ключевыми импортерами стали Китай, Монголия и Южная Корея. Вместе с тем в регионе продолжается работа по реализации внутреннего целевого плана экспорта продукции АПК на 2026 год, установленного федеральным Минсельхозом.

«Достигнутый результат демонстрирует укрепление экспортного потенциала Приангарья и успешное освоение сельхозтоваропроизводителями новых рынков сбыта. При этом считаю, что одним из ключевых факторов роста экспорта в денежном эквиваленте в структуре поставок является в том числе увеличение доли продуктов переработки сельскохозяйственного сырья с высокой добавленной стоимостью», — добавила Кожарина.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.