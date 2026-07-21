Приангарье досрочно выполнило годовой план по экспорту агропродукции

Показатели годового плана в 58 млн долларов достигнуты уже в первом полугодии. Основной объем экспорта пришелся на масложировую продукцию. Ее экспортировали почти в два раза больше относительно аналогичного периода прошлого года. Наибольшую долю заняли поставки рапсового масла, масличного жмыха и маргарина. Значительный прирост также зафиксирован в сегменте зерновых культур, в лидерах — пшеница и овес. Отмечается рост поставок молочной и мясной продукции, общий экспорт которых вырос более чем в 10 раз.