Калининград попросил Минтранс почти в пять раз увеличить поддержку морских перевозок

По его словам, правительство области направило в Минтранс России расчёты по общему объёму перевозок. Сейчас обсуждается изменение модели государственной поддержки. Власти предлагают отказаться от схемы, при которой субсидии получают перевозчики, и перейти к механизму прямого финансирования грузоотправителей и грузополучателей.