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В Нижнем Новгороде водолазы обследовали и очистили 13 пляжей и 7 зон отдыха

Проверки проводятся дважды за купальный сезон: перед его началом и повторно в середине лета.

Источник: Время

В Нижнем Новгороде завершилось плановое обследование и очистка водоемов на пляжах и в зонах отдыха. Работы выполнили водолазы аварийно-спасательного отряда, сообщили в управлении ГОЧС администрации города.

Как пояснили в ведомстве, такие проверки проводятся дважды за купальный сезон: перед его началом и повторно в середине лета. Водола́зы обследуют дно водоемов, убирают посторонние предметы и мусор, чтобы обеспечить безопасность отдыхающих. По словам начальника управления ГОЧС Михаила Баранова, за неделю специалисты проверили все 13 пляжей и 7 зон отдыха. Он отметил, что на зонах отдыха купание не предусмотрено, но водоемы там также обследуют в целях безопасности.

В управлении подчеркнули, что во время повторных проверок мусора обычно меньше, чем в начале сезона, однако он все же встречается. На всех пляжах работают спасательные посты, а для безопасности детей установлены купели и ограждения. Городские службы призывают нижегородцев отдыхать только на официальных пляжах и соблюдать правила безопасности у воды.

Ранее сообщалось, что безопасные для купания водоемы в Нижегородской области назвал Роспотребнадзор.

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