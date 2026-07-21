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Ростовскую предпринимательницу оштрафовали на 36 млн рублей за дачи взяток

Краснодарский краевой суд утвердил приговор Первомайского районного суда, по которому ростовскую предпринимательницу Цагик Худоян признали виновной по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дачи взятки в крупном размере). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Источник: Коммерсантъ

Краснодарский краевой суд утвердил приговор Первомайского районного суда, по которому ростовскую предпринимательницу Цагик Худоян признали виновной по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дачи взятки в крупном размере). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Доказано, что с апреля 2017 года по март 2023 года Цагик Худоян систематически передавала через посредников полицейским деньги за непревлечение к административной ответственности и проведении проверок магазина в Ростове-на-Дону. Отмечается, что первоначально ежемесячная сумма «вознаграждения» составляла 10 тыс. руб., а позже — 15 тыс. руб. Всего за шесть лет общая сумма взятки составила 920 тыс. руб.

Суд назначил предпринимательнице штраф в размере сорокакратной суммы взятки, то есть 36,8 млн руб. Приговор вступил в законную силу.