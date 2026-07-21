Ростовскую предпринимательницу оштрафовали на 36 млн рублей за дачи взяток

Доказано, что с апреля 2017 года по март 2023 года Цагик Худоян систематически передавала через посредников полицейским деньги за непревлечение к административной ответственности и проведении проверок магазина в Ростове-на-Дону. Отмечается, что первоначально ежемесячная сумма «вознаграждения» составляла 10 тыс. руб., а позже — 15 тыс. руб. Всего за шесть лет общая сумма взятки составила 920 тыс. руб.