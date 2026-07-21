Нижегородке Светлане Гажве присвоили звание «Заслуженный деятель науки РФ»

«Я считаю, что это награда всего коллектива ПИМУ, института стоматологии и сотрудников нашей кафедры — стоматологии ФДПО. Я не стремилась к награде — просто делала свое дело, служила стоматологии, как могла, на протяжении 48 лет. Всем признательна и благодарна за поддержку, участие и результат. Счастлива работать в ПИМУ», — сказала сама Светлана Иосифовна.