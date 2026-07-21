Нижегородке Светлане Гажве присвоили звание «Заслуженный деятель науки РФ»

Профессору ПИМУ Светлана Гажве удостоена почетного звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации». Соответствующий указ под подписью президента России Владимира Путина опубликовали 20 июля 2026 года.
Светлана Иосифовна Гажва — доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой стоматологии ФДПО ПИМУ и выпускница Ставропольского государственного медицинского университета.
Она стала основательницей научной школы в области персонифицированной медицины и судебной стоматологии. За годы работы в науке опубликовала более 600 научных публикаций, 8 монографий и получила 28 патентов, а также подготовила 50 кандидатов медицинских наук.
«Я считаю, что это награда всего коллектива ПИМУ, института стоматологии и сотрудников нашей кафедры — стоматологии ФДПО. Я не стремилась к награде — просто делала свое дело, служила стоматологии, как могла, на протяжении 48 лет. Всем признательна и благодарна за поддержку, участие и результат. Счастлива работать в ПИМУ», — сказала сама Светлана Иосифовна.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что шесть врачебных династий наградили в Нижегородской области.