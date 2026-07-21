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Нижегородке Светлане Гажве присвоили звание «Заслуженный деятель науки РФ»

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Источник: Нижегородская правда

Профессору ПИМУ Светлана Гажве удостоена почетного звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации». Соответствующий указ под подписью президента России Владимира Путина опубликовали 20 июля 2026 года.

Светлана Иосифовна Гажва — доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой стоматологии ФДПО ПИМУ и выпускница Ставропольского государственного медицинского университета.

Она стала основательницей научной школы в области персонифицированной медицины и судебной стоматологии. За годы работы в науке опубликовала более 600 научных публикаций, 8 монографий и получила 28 патентов, а также подготовила 50 кандидатов медицинских наук.

«Я считаю, что это награда всего коллектива ПИМУ, института стоматологии и сотрудников нашей кафедры — стоматологии ФДПО. Я не стремилась к награде — просто делала свое дело, служила стоматологии, как могла, на протяжении 48 лет. Всем признательна и благодарна за поддержку, участие и результат. Счастлива работать в ПИМУ», — сказала сама Светлана Иосифовна.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что шесть врачебных династий наградили в Нижегородской области.