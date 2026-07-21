Оставаться людьми. Психолог Соколова рассказала, как семье пережить развод

Создать семью довольно просто, гораздо сложнее её сохранить. Не всегда у супругов получается договориться, и им кажется, что лучше развестись. Но часто семья — это не только муж и жена, а ещё и дети, которые любые перемены в привычном укладе воспринимают болезненно. Когда развод — это единственный выход, как объяснить ребёнку уход одного из членов семьи, и можно ли сохранить отношения после разрыва брака — в материале сайта perm.aif.ru.
Надо уходить.
Как рассказала сайту perm.aif.ru психолог Службы сохранения семей благотворительного фонда «Дедморозим» Малика Соколова, иногда развод становится не просто выходом, а спасением. Это касается ситуаций, когда кто-то из членов семьи подвергается физическому, психологическому, финансовому или сексуализированному насилию со стороны другого.
Ещё одной веской причиной для расставания эксперт считает зависимость одного из супругов.
«Здесь единственный вариант — развод. Очень мало что можно поправить в таких отношениях, а второй супруг, в любом случае, будет страдать. Если для человека насилие или зависимость — это норма, то надо уходить, других вариантов нет», — рассказала Малика Соколова сайту perm.aif.ru.
В остальных случаях всегда есть шанс наладить отношение и сохранить семью, если оба партнёра этого хотят. На помощь приходит семейная терапия.
«Очень много конфликтов возникают на бытовой почве. И чаще всего складывается такая ситуация, когда у супругов есть ожидания по отношению к друг другу, но они им не соответствуют по какой-то причине», — объясняет психолог.
На терапии специалист поможет паре услышать, увидеть и понять друг друга. Психолог не принимает чью-либо сторону, а выступает в качестве медиатора, плавно направляя супругов.
В чём ценность отношений?
Малика Соколова считает, что брак можно спасти, если он по-прежнему имеет ценность для обоих супругов. Ведь обоим нужно быть готовыми работать и исправлять что-то в себе, идти навстречу друг другу.
«У меня первый вопрос к супружеским парам: “В чём для вас ценность ваших отношений?”. И если люди эту ценность уже потеряли, то закономерным решением будет расстаться. Не потому что кто-то плохой, а потому что этим людям больше не по пути», — уточнила эксперт в разговоре с сайтом perm.aif.ru.
В любом случае развод — кризисная ситуация. И справится с ней не всегда просто. Человек переживает все этапы кризиса: отрицание, гнев, торги, депрессия и принятие.
«Чувства могут быть очень амбивалентными. С одной стороны, гнев, а с другой — сомнения, сожаления. Люди вспоминают и хорошие, и плохие моменты. Поэтому часто человек принимается решение, а потом меняет его», — рассказала Малика Соколова сайту perm.aif.ru.
Психолог советует подходить к процессу развода взвешенно и с холодной головой: взвесить «за» и «против», обдумать ситуацию, спокойно обсудить её с партнёром. В это время действительно лучше побыть отдельно, чтобы успокоиться и снизить эмоциональный накал.
«Папа, не уходи!».
Если в семье есть дети, то развод, конечно, влияет и на них. Психолог напоминает супругам, что они не должны забывать о своей родительской роли, но при этом отделять её от брачных отношений. Ребёнок не должен становится предметом шантажа или угроз. Он имеет право на обоих родителей.
«Для детей развод — это всегда стресс. Потому что семья — это целый мир, который вдруг рушится, перестаёт быть привычным, надёжным и безопасным. И оба родителя должны в этот момент быть с ребёнком. Говорить с ним честно и открыто», — советует эксперт.
Часто на эмоциях люди соединяют детско-родительские и супружеские отношения и говорят ребёнку: «Мы больше не нужны папе/маме». Так делать категорически нельзя. И мама, и папа должны оставаться теми, кому всегда можно позвонить, поговорить, встретиться.
Иногда в процессе развода родителей детям нужна помощь психолога. Задача супругов: вовремя заметить изменения в поведении ребёнка и помочь ему пережить этот этап.
«Любые изменения в поведении, могут сигнализировать о том, что ребёнку нужна помощь. Прежде всего стоит обратить внимание на нарушения аппетита, нарушения сна, на невротические действия», — объясняет Малика Соколова сайту perm.aif.ru.
Если же родители начинают использовать ребёнка, чтобы причинить боль другому, в первую очередь, это скажется на самом ребёнке. В будущем такие дети могут столкнуться с низкой самооценкой, тревожностью, неуверенностью в себе. Им будет сложнее построить собственные отношения.
«Тут дело не в том, что родители развелись, а в том, что они выстроили дисфункциональные отношения с ребёнком. Такие действия могут даже сформировать расстройства личности», — предупреждает психолог.
Заботиться о себе.
Развод хоть и болезненная процедура, но всё же не конец жизни. В этот период важно позаботиться о себе: отдыхать, хорошо питаться, нормально высыпаться.
«Невозможно пройти этот период без эмоциональных переживаний, которые могут быть тяжёлыми. Это требует очень много ресурсов и сил. Поэтому заботиться о себе в трудные времена очень важно», — подчёркивает Малика Соколова в разговоре с сайтом perm.aif.ru.
Эксперт советует не бояться обращаться за помощью к близким или к психотерапевту. Иногда может потребоваться медикаментозное лечение. Но это лучше, чем оставаться в отношениях, которые уже не имеют ценности.