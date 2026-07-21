Оставаться людьми. Психолог Соколова рассказала, как семье пережить развод

Создать семью довольно просто, гораздо сложнее её сохранить. Не всегда у супругов получается договориться, и им кажется, что лучше развестись. Но часто семья — это не только муж и жена, а ещё и дети, которые любые перемены в привычном укладе воспринимают болезненно. Когда развод — это единственный выход, как объяснить ребёнку уход одного из членов семьи, и можно ли сохранить отношения после разрыва брака — в материале сайта perm.aif.ru.