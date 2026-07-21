Иммунолог Болибок предупредил, какие болезни провоцирует грязный кондиционер

Проблемы со здоровьем, связанные с кондиционерами, можно разделить на две группы: аллергические реакции и инфекционные заболевания. Аллергия может быть вызвана плесенью и клещами, которые размножаются на фильтрах кондиционеров. Это может привести к риниту, бронхиальной астме и конъюнктивиту. Инфекционные болезни чаще всего провоцируют не бытовые сплит-системы, а централизованные системы кондиционирования в офисных центрах, гостиницах и аэропортах, где циркулирует вода в системе охлаждения. Вода может перегреваться и становиться благоприятной средой для размножения легионелл.