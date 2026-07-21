Иммунолог Болибок предупредил, какие болезни провоцирует грязный кондиционер

В Нью-Йорке произошла вспышка так называемой болезни легионеров, в результате которой 72 человека заразились, а трое скончались. На фоне этих событий Роспотребнадзор предупредил россиян о возможном риске заражения из-за грязных фильтров кондиционеров. Врач-аллерголог и иммунолог Владимир Болибок рассказал 360.ru о том, почему кондиционеры могут быть опасны и как предотвратить проблемы со здоровьем.
Болезнь легионеров — это тяжёлая форма пневмонии, вызванная бактериями легионеллами, которые обитают в тёплой стоячей воде. Заражение происходит при вдыхании мельчайших капель воды, содержащих эти бактерии. Источниками инфекции могут быть неисправные системы центрального кондиционирования или душевые.
Болибок объяснил, что любое устройство для охлаждения воздуха становится источником инфекций, если его регулярно не обслуживать. Фильтры кондиционеров собирают частицы кожи, слюны, жира и других органических веществ, на которых начинают размножаться бактерии, плесень и клещи домашней пыли.
Врач подчеркнул, что регулярное обслуживание кондиционеров необходимо для предотвращения накопления органики и размножения вредных микроорганизмов. В противном случае, эти микроорганизмы могут попасть в воздух и вызвать заболевания.
Проблемы со здоровьем, связанные с кондиционерами, можно разделить на две группы: аллергические реакции и инфекционные заболевания. Аллергия может быть вызвана плесенью и клещами, которые размножаются на фильтрах кондиционеров. Это может привести к риниту, бронхиальной астме и конъюнктивиту. Инфекционные болезни чаще всего провоцируют не бытовые сплит-системы, а централизованные системы кондиционирования в офисных центрах, гостиницах и аэропортах, где циркулирует вода в системе охлаждения. Вода может перегреваться и становиться благоприятной средой для размножения легионелл.
Главный индикатор опасности — это запах от кондиционера. Если вы чувствуете запах плесени, тухлой воды или нездоровый воздух, это может свидетельствовать о неисправности системы. В таком случае, лучше выключить кондиционер и проветрить помещение. Если вы находитесь в гостинице, следует немедленно подать заявку на обслуживание системы кондиционирования.
Болибок также напомнил, что автомобильные кондиционеры также нуждаются в регулярном обслуживании. Раз в год рекомендуется менять фильтр салона, который чистит воздух, подаваемый в систему климат-контроля.