Патриарх Кирилл завершил Первосвятительский визит в Казань

Напомним, что Предстоятель Русской Православной Церкви прибыл накануне в Казань на празднование Дня явления Казанской иконы Божией Матери. Он провел Чин великого освящения храма Николы Тульского, посетил Петропавловский собор и встретился с Раисом РТ Рустамом Миннихановым.
Патриарха в аэропорту Казани проводили Рустам Минниханов, полномочный представитель Президента Российской Федерации в ПФО Игорь Комаров, а также митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.
Узнать больше по теме
Патриарх Кирилл: биография и духовный путь главы РПЦ
За последние несколько лет фигура главы Русской православной церкви патриарха Кирилла стала чаще появляться в информационном поле, а его роль уже давно вышла за рамки традиционного представления о главе духовенства. Собрали главное из биографии священнослужителя.Читать дальше