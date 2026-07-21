В Волгоградской области готовят к открытию 13 новых спортобъектов

Открытие 13 новых спортивных объектов планируется в Волгоградской области в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в региональном комитете физической культуры и спорта.
В Кумылженском, Николаевском и Среднеахтубинском районах завершено строительство трех «умных» спортплощадок. Площадки оснащены современным оборудованием и цифровыми технологиями, позволяющими жителям тренироваться самостоятельно в комфортных условиях круглый год и отслеживать свои результаты.
Для вовлечения большего числа жителей в движение ГТО продолжается строительство специализированных мини-арен. В семи районах области — Алексеевском, Быковском, Клетском, Калачевском, Суровикинском, Октябрьском, Чернышковском — такие объекты создаются на базе центров тестирования. А в Иловлинском и Котовском работы уже завершены, мини-арены готовят к сдаче в эксплуатацию.
В Котово продолжается капитальный ремонт спортивного зала, который после обновления будет соответствовать современным стандартам и позволит посетителям заниматься футболом, баскетболом, волейболом, легкой атлетикой и другими видами спорта. В ближайших планах — строительство зала единоборств в Среднеахтубинском районе.
Напомним, в Волгоградской области задачу по развитию детского и массового спорта поставил губернатор Андрей Бочаров. С 2014 года в регионе уже построено и реконструировано около 200 спортивных объектов.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.