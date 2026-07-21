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В Калининграде управляющую компанию оштрафовали на 50 тыс. рублей за дырявую крышу

УК обвинили в том, что она плохо следит за домом.

В Калининграде управляющую компанию оштрафовали на 50 тыс. рублей за дырявую крышу дома на улице Харьковской. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Сообщается, что частный «ЖЭК № 17» ненадлежащим образом осуществляет текущее содержание многоквартирного дома, в том числе кровли и чердака. Итог — затопления в квартирах жильцов и разрушение потолка.

За ненадлежащее содержание общедомового имущества оштрафован руководитель управляющей компании.

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