В Калининграде управляющую компанию оштрафовали на 50 тыс. рублей за дырявую крышу дома на улице Харьковской. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Сообщается, что частный «ЖЭК № 17» ненадлежащим образом осуществляет текущее содержание многоквартирного дома, в том числе кровли и чердака. Итог — затопления в квартирах жильцов и разрушение потолка.
За ненадлежащее содержание общедомового имущества оштрафован руководитель управляющей компании.
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