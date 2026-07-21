В Балахнинском округе отремонтировали дорогу к популярной лыжной базе «Лисья грива»

В Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области завершен капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъезд к д. Рылово — Замятино от а/д Большие Могильцы — Конево», сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. Работы стоимостью 80,2 млн рублей выполнены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», пришедшего на смену нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
Протяженность обновленного участка составила 3,9 км. Подрядная организация уложила выравнивающий и верхний слои асфальтобетонного покрытия, укрепила обочины, спланировала откосы, нанесла долговечную разметку термопластиком и краской.
Обновленная трасса обеспечивает круглогодичный доступ к деревням Рылово и Замятино, а также к одному из главных спортивных центров региона — лыжной трассе «Лисья грива». Объект известен сложным рельефом и принимает соревнования по лыжным гонкам всероссийского уровня зимой и легкоатлетические старты летом.
«Благоустройство этой дороги — важный шаг в развитии спортивной инфраструктуры Балахнинского округа. Теперь у спортсменов и всех, кто занимается лыжным спортом, есть безопасный и комфортный подъезд к месту для тренировок и проведения соревнований. Мы будем продолжать работу по приведению в порядок дорог к спортивным и социальным учреждениям в рамках национального проекта», — отметил и. о. директора ГКУ НО «ГУАД» Александр Денисов.
Масштабное обновление дорожной сети продолжается во всем регионе. В текущем году в Нижегородской области ведется ремонт путей к 120 социально значимым объектам (больницам, школам, детским садам и учреждениям культуры) общей протяженностью порядка 240 км. Национальный проект «Инфраструктура для жизни», инициированный президентом России Владимиром Путиным, объединяет 12 федеральных направлений, включая дорожное строительство, развитие ЖКХ и общественного транспорта.
Ранее сообщалось, что более 35 тысяч квадратных метров дорожного покрытия восстановили в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.