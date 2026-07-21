В Балахнинском округе отремонтировали дорогу к популярной лыжной базе «Лисья грива»

«Благоустройство этой дороги — важный шаг в развитии спортивной инфраструктуры Балахнинского округа. Теперь у спортсменов и всех, кто занимается лыжным спортом, есть безопасный и комфортный подъезд к месту для тренировок и проведения соревнований. Мы будем продолжать работу по приведению в порядок дорог к спортивным и социальным учреждениям в рамках национального проекта», — отметил и. о. директора ГКУ НО «ГУАД» Александр Денисов.