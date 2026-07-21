Отборочный этап чемпионата «Абилимпикс» объединил более 2000 участников

Свыше 2000 человек стали участниками отборочного этапа Национального чемпионата «Абилимпикс». Он проводится по национальному проекту «Молодёжь и дети», сообщили в Министерстве просвещения РФ.
«Движение “Абилимпикс” стало действенным инструментом поддержки людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. За достижениями каждого участника — ежедневный труд педагогов, мастеров производственного обучения, наставников и региональных команд. Мы продолжим развивать “Абилимпикс”, чтобы каждый человек мог найти свое призвание, реализовать себя в профессии, а экономика страны получала квалифицированных, мотивированных и востребованных специалистов», — подчеркнул министр просвещения Сергей Кравцов.
Отборочный этап Национального чемпионата «Абилимпикс» 2026 года охватил всю страну: соревнования по 47 компетенциям были организованы на 15 региональных площадках и объединили участников и экспертов из 89 субъектов России. Соревнования проводились для трех категорий участников: школьников от 14 лет, студентов и специалистов. Выполнение конкурсных заданий оценивали 720 экспертов из 55 регионов.
Финал Национального чемпионата «Абилимпикс» 2026 года пройдет с 31 октября по 3 ноября в Москве в учебно-выставочном комплексе «Тимирязев Центр». Его участниками станут конкурсанты, показавшие лучшие результаты на отборочном этапе Национального чемпионата.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.