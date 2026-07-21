Отборочный этап чемпионата «Абилимпикс» объединил более 2000 участников

«Движение “Абилимпикс” стало действенным инструментом поддержки людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. За достижениями каждого участника — ежедневный труд педагогов, мастеров производственного обучения, наставников и региональных команд. Мы продолжим развивать “Абилимпикс”, чтобы каждый человек мог найти свое призвание, реализовать себя в профессии, а экономика страны получала квалифицированных, мотивированных и востребованных специалистов», — подчеркнул министр просвещения Сергей Кравцов.