Михаил Ефремов исполнит первую роль в кино после освобождения из колонии

Заслуженный артист России Михаил Ефремов впервые после условно-досрочного освобождения из колонии исполнит роль в кино. Картину «Отец. Еще отец» представили 21 июля во время питчинга Фонда кино в Минкульте РФ.
Режиссером выступит Александр Баршак. Он работал над такими проектами, как «Елки-иголки», «Красная Шапочка», «Пилигрим» и др. Бюджет новой картины составит 130 млн рублей. Жанр фильма определен как «народная драмеди», хронометраж составит 90−100 минут.
По сюжету столичный учитель приезжает в Елец для постановки провального спектакля в местном театре. Художественным руководителем учреждения оказывается отец главного героя, которого тот прежде никогда не видел.
«Это не сентиментальная история, это очень правдивая такая, живая [история], местами где-то абсурдный фильм о том, как важно быть человеком, мужчиной, отцом не только для своего ребенка, но и для себя самого», — заявил Баршак, трансляция велась на сайте Фонда кино.
Роль учителя исполнит Данила Козловский, а его отца сыграет Ефремов. В актерский состав также вошли Адам Кумаев, Аня Чиповская, Иван Замотаев, Павел Деревянко и Ирина Безрукова.
На презентации создатели проекта также отметили, что картина соответствует нескольким государственным приоритетам в сфере культуры, в том числе семейным ценностям.
Ефремов 13 февраля впервые после освобождения из тюрьмы вышел на сцену. Актер сыграл в предпремьерном показе спектакля «Без свидетелей» на сцене театра «Мастерская 12». Первыми зрителями постановки «для мам и пап» стали родственники и близкие артистов, а также представители прессы.
Позже, 26 марта, режиссер Никита Михалков выразил благодарность на заседании Совета по культуре президенту России Владимиру Путину за возвращение Ефремова к творческой деятельности после его освобождения из колонии. Режиссер также обратился к российскому лидеру с приглашением посетить новую постановку, в которой задействован Ефремов.