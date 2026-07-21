Михаил Ефремов исполнит первую роль в кино после освобождения из колонии

«Это не сентиментальная история, это очень правдивая такая, живая [история], местами где-то абсурдный фильм о том, как важно быть человеком, мужчиной, отцом не только для своего ребенка, но и для себя самого», — заявил Баршак, трансляция велась на сайте Фонда кино.