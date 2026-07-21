Плотина Белгородского водохранилища пострадала из-за ударов ВСУ

В конце октября 2025 года плотина Белгородского водохранилища также пострадала в результате атак ВСУ. Из-за этого была угроза подтопления улиц ближайших населенных пунктов, на которых проживает около 1 тыс. человек. Однако в конце ноября власти региона заявили, что водохранилище спасено и рисков разрушения плотины больше нет.