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В Сочи установят еще 9 «умных» светофоров

Также на участках с интенсивным трафиком появятся 54 детектора мониторинга дорожного движения.

Еще 9 «умных» светофоров установят в этом году в Сочи в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в городской администрации.

«В 2026 году планируется достижение второго уровня зрелости развития интеллектуальных транспортных систем в Сочи. Для достижения второго уровня зрелости развития интеллектуальных транспортных систем необходимо наличие более 40% светофорных объектов, установленных в городской агломерации, подключенных к центру управления дорожным движением», — добавили в администрации.

Также установят 54 детектора мониторинга дорожного движения. Датчики присутствуют на участках с интенсивным трафиком и позволяют собирать информацию о реальном состоянии дорожного движения. Они отслеживают весь транспорт в потоке и анализируют загруженность участков. Полученные данные используются для повышения эффективности дорожного движения за счет применения оптимальных режимов регулирования светофорных объектов.

В рамках мероприятий 2026 года также планируется провести работы по замене существующих дорожных контроллеров иностранного производства на аналогичные российского производства.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.