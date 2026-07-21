В Сочи установят еще 9 «умных» светофоров

Еще 9 «умных» светофоров установят в этом году в Сочи в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в городской администрации.
«В 2026 году планируется достижение второго уровня зрелости развития интеллектуальных транспортных систем в Сочи. Для достижения второго уровня зрелости развития интеллектуальных транспортных систем необходимо наличие более 40% светофорных объектов, установленных в городской агломерации, подключенных к центру управления дорожным движением», — добавили в администрации.
Также установят 54 детектора мониторинга дорожного движения. Датчики присутствуют на участках с интенсивным трафиком и позволяют собирать информацию о реальном состоянии дорожного движения. Они отслеживают весь транспорт в потоке и анализируют загруженность участков. Полученные данные используются для повышения эффективности дорожного движения за счет применения оптимальных режимов регулирования светофорных объектов.
В рамках мероприятий 2026 года также планируется провести работы по замене существующих дорожных контроллеров иностранного производства на аналогичные российского производства.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.