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20 пешеходов погибли на дорогах Нижегородской области в 2026 году

421 авария с участием пешеходов произошла в Нижегородской области за шесть месяцев 2026 года.

Источник: Живем в Нижнем

421 авария с участием пешеходов произошла в Нижегородской области за шесть месяцев 2026 года. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В ДТП, к сожалению, погибли 20 пешеходов. Еще 416 жителей региона получили травмы. В ГАИ добавили, что 131 авария произошла по вине пешеходов.

Нижегородцам напомнили, что передвигаться пешком можно только по тротуарам, пешеходным дорожкам и обочинам. Выходить на проезжую часть можно, оценив расстояние до автомобилей.

За нарушение правил дородного движения пешеходами предусмотрены предупреждения и штраф в размере 500 рублей.

Напомним, кадры жуткого ДТП с грузовиком в Нижнем Новгороде появились в интернете. Столкновение автомобилей произошло на Казанском шоссе.