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Опубликована программа мероприятий на День города в Омске 2026

В городе проведут фестивали национальных культур, настольных игр, концерты Ольги Серябкиной и Андрея Державина и конкурс «Лучший таксист года».

Источник: Om1 Омск

В Омской области с размахом отметят День Омской области и города Омска. Программой мероприятий на праздничные дни 31 июля, 1 и 2 августа на встрече с журналистами поделились министр культуры Омской области Юрий Трофимов, заместитель мэра города Омска Инна Елецкая и директор департамента культуры мэрии Омска Олег Федоренко.

«В городе пройдут концерты Андрея Державина и Ольги Серябкиной. При этом на празднике выступят творческие коллективы Омской области. Омичи послушают Омский симфонический оркестр, Омский губернаторский камерный оркестр, Омский русский народный хор. Отдельные программы будут у наших музеев, Дворцов культуры. Это общий праздник, к которому готовят сотни событий, особенно в этом году, ведь Омск — Культурная столица», — отметил Олег Федоренко.

В этом году впервые за долгие годы в традиционном формате не будут проводить «Флору». Вместо этого омичам предлагают бесплатно посетить дендросад имени Гензе и увидеть его уникальные растения.

В этом году пройдёт необычное событие на улице Музейной. Здесь пройдёт фестиваль настольных игр. Там омичи могут познакомиться с игрой про родной город — «Омск — Культурная столица». Экземпляры напечатаны на средства гранта, всего их 100, три из них в большом «наземном» варианте. После Дня города комплекты передадут в омские муниципальные библиотеки.

31 июля, пятница.

17:00 — праздник «Векторфест», на котором с бесплатным концертом на Любинском проспекте выступит певица Клава Кока.

1 августа, суббота.

7:00 — 14:00 — «Сибирский международный марафон». 12:00—19:00 — фестиваль национальных культур и народных промыслов «Сильна Сибирь единством народов». 13:00—22:00 — концертная программа фестиваля национальных культур и народных промыслов. 12:00—19:00 — ярмарка народных промыслов и ремёсел. 12:00—19:00 — творческий проект «Одна на всех культурная столица. Омск: театр, мода, музыка». 12:00—19:00 — фестиваль семейного отдыха «Одна на всех культурная столица. Омск семейный». 13:00—16:30 — фестиваль циркового искусства и артистов оригинального жанра «Одна на всех культурная столица. Омск цирковой». 19:00—22:00 — фестиваль молодых исполнителей «Одна на всех культурная столица. Омск молодёжный». 12:00—19:00 — фестиваль настольных игр Омских муниципальных библиотек «Одна на всех культурная столица. Омск интеллектуальный». 12:00—18:00 — городской детский праздник «Детство — это Я и Ты!»: концертная программа, интерактивы, спортивные соревнования «Битва в крепости». 14:00—19:00 — турнир по силовому экстриму «Самый сильный человек города Омска 2026 года». 12:00—18:30 — концертная программа детских школ искусств, презентации и мастер-классы детских художественных школ «Одна на всех культурная столица. Омск талантливый». 19:00—22:00 — фестиваль городского романса и авторской песни «Одна на всех культурная столица. Омск романтический». 12:00—22:00 — фестиваль кино «Одна на всех культурная столица. Омский кинопарк». 14:00—22:00 — концертная программа «Пешеходный Любинский» в культурной столице«. 15:00 — награждение победителей конкурса песен об Омске “Мелодии на Любинском”. 19:30 — концертная программа с участием звезды российской эстрады Андрея Державина. 21:00 — торжественное награждение победителей и призёров Сибирского международного марафона в Омске (SIM) 2026 года. 21:30 — концертная программа с участием звезды российской эстрады Ольги Серябкиной.

2 августа, воскресенье.

8:00—22:00 — праздник «Лучший таксист России» на Соборной площади, конкурс, выступления артистов и награждение победителей конкурса. Торжественное открытие пройдёт в 10:00.