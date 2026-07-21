Опубликована программа мероприятий на День города в Омске 2026

7:00 — 14:00 — «Сибирский международный марафон». 12:00—19:00 — фестиваль национальных культур и народных промыслов «Сильна Сибирь единством народов». 13:00—22:00 — концертная программа фестиваля национальных культур и народных промыслов. 12:00—19:00 — ярмарка народных промыслов и ремёсел. 12:00—19:00 — творческий проект «Одна на всех культурная столица. Омск: театр, мода, музыка». 12:00—19:00 — фестиваль семейного отдыха «Одна на всех культурная столица. Омск семейный». 13:00—16:30 — фестиваль циркового искусства и артистов оригинального жанра «Одна на всех культурная столица. Омск цирковой». 19:00—22:00 — фестиваль молодых исполнителей «Одна на всех культурная столица. Омск молодёжный». 12:00—19:00 — фестиваль настольных игр Омских муниципальных библиотек «Одна на всех культурная столица. Омск интеллектуальный». 12:00—18:00 — городской детский праздник «Детство — это Я и Ты!»: концертная программа, интерактивы, спортивные соревнования «Битва в крепости». 14:00—19:00 — турнир по силовому экстриму «Самый сильный человек города Омска 2026 года». 12:00—18:30 — концертная программа детских школ искусств, презентации и мастер-классы детских художественных школ «Одна на всех культурная столица. Омск талантливый». 19:00—22:00 — фестиваль городского романса и авторской песни «Одна на всех культурная столица. Омск романтический». 12:00—22:00 — фестиваль кино «Одна на всех культурная столица. Омский кинопарк». 14:00—22:00 — концертная программа «Пешеходный Любинский» в культурной столице«. 15:00 — награждение победителей конкурса песен об Омске “Мелодии на Любинском”. 19:30 — концертная программа с участием звезды российской эстрады Андрея Державина. 21:00 — торжественное награждение победителей и призёров Сибирского международного марафона в Омске (SIM) 2026 года. 21:30 — концертная программа с участием звезды российской эстрады Ольги Серябкиной.