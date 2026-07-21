Опубликована программа мероприятий на День города в Омске 2026

В Омской области с размахом отметят День Омской области и города Омска. Программой мероприятий на праздничные дни 31 июля, 1 и 2 августа на встрече с журналистами поделились министр культуры Омской области Юрий Трофимов, заместитель мэра города Омска Инна Елецкая и директор департамента культуры мэрии Омска Олег Федоренко.
«В городе пройдут концерты Андрея Державина и Ольги Серябкиной. При этом на празднике выступят творческие коллективы Омской области. Омичи послушают Омский симфонический оркестр, Омский губернаторский камерный оркестр, Омский русский народный хор. Отдельные программы будут у наших музеев, Дворцов культуры. Это общий праздник, к которому готовят сотни событий, особенно в этом году, ведь Омск — Культурная столица», — отметил Олег Федоренко.
В этом году впервые за долгие годы в традиционном формате не будут проводить «Флору». Вместо этого омичам предлагают бесплатно посетить дендросад имени Гензе и увидеть его уникальные растения.
В этом году пройдёт необычное событие на улице Музейной. Здесь пройдёт фестиваль настольных игр. Там омичи могут познакомиться с игрой про родной город — «Омск — Культурная столица». Экземпляры напечатаны на средства гранта, всего их 100, три из них в большом «наземном» варианте. После Дня города комплекты передадут в омские муниципальные библиотеки.
31 июля, пятница.
17:00 — праздник «Векторфест», на котором с бесплатным концертом на Любинском проспекте выступит певица Клава Кока.
1 августа, суббота.
7:00 — 14:00 — «Сибирский международный марафон».
2 августа, воскресенье.