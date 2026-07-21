В больнице Сызрани установили новый аппарат МРТ

Потребность в дополнительном оборудовании была обусловлена стабильно высоким спросом на МРТ-диагностику. Только за 2025 год на старом аппарате выполнено 3020 исследований. За первую половину 2026 года — с января по июнь — проведено уже 1788. Ввод второго томографа в строй позволит увеличить общую пропускную способность: на новом аппарате запланировано около 1500 исследований до конца текущего года.