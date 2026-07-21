В больнице Сызрани установили новый аппарат МРТ

Второй магнитно-резонансный томограф начал работу в Сызранской центральной городской и районной больнице Самарской области, сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Аппарат приобрели в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Теперь диагностическая база больницы удвоена: оба томографа функционируют одновременно, что позволяет распределять нагрузку и повышать доступность исследований. Новое оборудование относится к более современному поколению. Оно укомплектовано усиленной градиентной системой, благодаря которой сканирование внутренних органов и мягких тканей получается с более высокой детализацией. Обследования будут проводиться как взрослым, так и маленьким пациентам.
«Новый томограф — это совершенно иной уровень: более четкая визуализация, современные диагностические алгоритмы, возможность работать с контрастом. Для нас как для врачей это означает большую точность в постановке диагнозов, а для пациентов — уверенность, что качественная помощь доступна здесь, в Сызрани», — подчеркнула главный врач больницы Вера Лиходедова.
Потребность в дополнительном оборудовании была обусловлена стабильно высоким спросом на МРТ-диагностику. Только за 2025 год на старом аппарате выполнено 3020 исследований. За первую половину 2026 года — с января по июнь — проведено уже 1788. Ввод второго томографа в строй позволит увеличить общую пропускную способность: на новом аппарате запланировано около 1500 исследований до конца текущего года.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.