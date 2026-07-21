Чиновника оштрафовали за упавшие на ребенка ворота в Дивеевском округе

Дивеевский межрайонный суд вынес приговор начальнику Северного территориального отдела администрации Дивеевского муниципального округа Николаю Кузнецову. Чиновника признали виновным в халатности по части 1 статьи 293 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородского областного суда.
Как установлено судом, чиновник не обеспечил безопасность на площадке для мини-футбола. Во время игры на несовершеннолетнего упали ворота, которые не были прикреплены к основанию. В результате происшествия здоровью ребенка был причинен вред средней тяжести.
Подсудимый признал вину. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, учтя частичную выплату компенсации ущерба потерпевшему. Ранее местная администрация также выплатила семье пострадавшего 300 тысяч рублей морального вреда.
Ранее сообщалось, что арест продлили сыну миллиардера, устроившему пьяное ДТП в Нижнем Новгороде.