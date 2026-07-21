На новой площадке лагеря «Солнечный» обсудили развитие «Артека»

Расширенное совещание по развитию Международного детского центра «Артек» и награждение его сотрудников состоялось на новой площадке лагеря «Солнечный». В мероприятии приняли участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, а также руководство и сотрудники «Артека».
Вице-премьер поблагодарил представителей «Артека» за ответственность, неравнодушный подход к делу и за тепло, которым они окружают детей, а также Минпросвещения, региональное министерство, Республику Крым, Краснодарский край и коллектив «Артека» за слаженную работу по перевозке ребят.
«Несмотря на текущую ситуацию, “Артек” был и остается главным центром и, прежде всего, главной методической базой для организации детского отдыха в России. Это не просто слова. Вы создаете “золотой стандарт” детского отдыха, на который ориентируются все другие лагеря. “Артек” — это легенда, “Артек” — это действительно лучшая практика. Вы вдохнули жизнь в новую инфраструктуру и поддерживаете ее. Вы сейчас осуществляете очень важную деятельность, как поручил наш Президент Владимир Владимирович Путин, который уделяет огромное внимание вопросам воспитания подрастающего поколения, поддержке детских лагерей. Недавно в “Артеке” открылась Школа педагогических работников, где все вожатые и воспитатели перенимают лучшие практики у ведущих экспертов», — заявил Чернышенко.
Вице-премьер добавил, что участники Школы педагогических работников проходят обучение, чтобы становиться амбассадорами лучших практик, воспроизводить и масштабировать их в других лагерях. Образовательный центр «Артека» также организовал заочное обучение педагогов по трем программам. За последние годы на базе МДЦ такие курсы повышения квалификации прошли более 55 тысяч специалистов со всей страны.
Сергей Кравцов в свою очередь также выразил благодарность руководству и сотрудникам «Артека», региональным властям и оперативным службам за оперативную и слаженную работу при организации внепланового разъезда участников седьмой смены.
«Со своей стороны, мы и дальше будем делать все для того, чтобы поддерживать и развивать “Артек”. Мы сохраняем путевки. Все дети, которые не смогли попасть в “Артек” в эту смену, получат свои места в приоритетном порядке подать заявку на участие в новых сменах центра, как только он возобновит работу», — сказал министр.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.