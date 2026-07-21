На новой площадке лагеря «Солнечный» обсудили развитие «Артека»

«Несмотря на текущую ситуацию, “Артек” был и остается главным центром и, прежде всего, главной методической базой для организации детского отдыха в России. Это не просто слова. Вы создаете “золотой стандарт” детского отдыха, на который ориентируются все другие лагеря. “Артек” — это легенда, “Артек” — это действительно лучшая практика. Вы вдохнули жизнь в новую инфраструктуру и поддерживаете ее. Вы сейчас осуществляете очень важную деятельность, как поручил наш Президент Владимир Владимирович Путин, который уделяет огромное внимание вопросам воспитания подрастающего поколения, поддержке детских лагерей. Недавно в “Артеке” открылась Школа педагогических работников, где все вожатые и воспитатели перенимают лучшие практики у ведущих экспертов», — заявил Чернышенко.