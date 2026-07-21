Газманов рассказал, что не любит отмечать день рождения с размахом

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Народный артист РФ Олег Газманов в интервью РИА Новости сообщил, что не любит отмечать день рождения с размахом, устраивая большой праздник, артист предпочитает тихое торжество в кругу семьи и друзей.
Газманов 22 июля отметит юбилей, в этом году ему исполняется 75 лет. В понедельник президент России Владимир Путин наградил артиста орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.
«Концепция такая: я родился ровно в полночь, с 22 на 23 июля, то есть имею право отмечать и отдельно с друзьями, и с семьей. Я специально ничего не планирую, вообще не люблю широко отмечать различные события в своей жизни — только если появляются новые песни, программа или тур», — сказал он.
Путь к широкой славе для Газманова начался с неожиданного прорыва — его песню «Люси» исполнил сын Родион. Однако по-настоящему заявить о себе как о самостоятельном артисте Газманов смог с выходом сольного альбома «Эскадрон» в 1991 году. Заглавная песня быстро стала хитом и неофициальным гимном 90-х, закрепив за Газмановым образ энергичного и патриотичного исполнителя.
Со временем Газманов превратился в одного из самых узнаваемых исполнителей на российской эстраде. Его песни «Офицеры», «Москва», «Сделан в СССР», «Мои ясные дни» стали частью народной памяти. Артист неоднократно собирал полные стадионы, в том числе легендарные «Лужники», а также гастролировал за границей — в США, странах Европы, на постсоветском пространстве. Одной из его фирменных фишек стала акробатика на сцене. В сочетании с патриотическим репертуаром и активной гражданской позицией это сделало Газманова настоящим символом современной российской эстрады.