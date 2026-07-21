Газманов рассказал, что не любит отмечать день рождения с размахом

«Концепция такая: я родился ровно в полночь, с 22 на 23 июля, то есть имею право отмечать и отдельно с друзьями, и с семьей. Я специально ничего не планирую, вообще не люблю широко отмечать различные события в своей жизни — только если появляются новые песни, программа или тур», — сказал он.