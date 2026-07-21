Любовь только по сценарию: актеры, которые ненавидели друг друга

Одна из самых красивых актрис советского кинематографа Элина Быстрицкая и знаменитый актер и режиссер Сергей Бондарчук не переносили друг друга. При этом им пришлось сыграть влюбленных в картине 1955 года «Неоконченная повесть». Еще до этого проекта актеры поссорились, конфликт случился на съемках «Тараса Шевченко» (1951), где 31-летний Бондарчук сыграл главную роль, а 23-летняя Быстрицкая была занята в эпизоде и даже не указана в титрах этой картины.