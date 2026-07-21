Любовь только по сценарию: актеры, которые ненавидели друг друга

Игра актеров на экране бывает настолько убедительной, что зрители искренне верят в роман исполнителей и за пределами съемочной площадки. Однако бывает, что вместо симпатии артисты испытывают друг к другу сильную неприязнь. После окончания совместной работы звезды могут полностью прекратить любые контакты или, более того, продолжить высказывать взаимное недовольство.
Три таких примера в материале РБК Life.
Сергей Бондарчук и Элина Быстрицкая.
Сергей Бондарчук и Эллина Быстрицкая в фильме «Неоконченная повесть», режиссер Фридрих Эрмлер, 1955 год.
(Фото: «Ленфильм» / Rutube).
Одна из самых красивых актрис советского кинематографа Элина Быстрицкая и знаменитый актер и режиссер Сергей Бондарчук не переносили друг друга. При этом им пришлось сыграть влюбленных в картине 1955 года «Неоконченная повесть». Еще до этого проекта актеры поссорились, конфликт случился на съемках «Тараса Шевченко» (1951), где 31-летний Бондарчук сыграл главную роль, а 23-летняя Быстрицкая была занята в эпизоде и даже не указана в титрах этой картины.
Эллина Быстрицкая и Сергей Бондарчук в фильме «Неоконченная повесть», режиссер Фридрих Эрмлер, 1955 год.
(Фото: «Ленфильм» / Rutube).
Как вспоминает актриса, стоя за ней в буфете, Бондарчук грубовато ее отодвинул и сказал что-то неприятное. Трудно сказать, вспомнил ли актер девушку из массовки на съемках «Неоконченной повести», но снова наговорил ей колкостей. Работа на съемочной площадке сильно осложнилась, об этом сама Быстрицкая неоднократно упоминала в интервью.
«Я обиделась на Бондарчука, но все-таки мне пришлось понять простую истину: создавать что-то действительно ценное можно, лишь переступая через обиды и прочие эмоции. Входи в роль и делай то, что должен делать персонаж. Требуется время, чтобы к этому привыкнуть», — говорила артистка.
Андрей Мягков и Ольга Науменко.
Ольга Науменко и Андрей Мягков в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!», режиссер Эльдар Рязанов, 1975 год.
(Фото: Киноконцерн «Мосфильм» / YouTube).
Андрей Мягков и Ольга Науменко вместе снимались в картине «Ирония судьбы, или С легким паром!» режиссера Эльдара Рязанова. По сюжету их персонажи изначально были влюблены друг в друга, но после встречи с Надей Женя Лукашин оставил Галю.
В кадре Мягкову и Науменко пришлось целоваться, между тем актриса не была в восторге от своего партнера, как пишет Пятый канал.
«Мне было неприятно с ним целоваться. Он губки сложит трубочкой, зажмется, ничего хорошего!», — признавалась актриса.
Николай Рыбников и Надежда Румянцева.
Надежда Румянцева и Николай Рыбников в фильме «Девчата», режиссер Юрий Чулюкин, 1962 год.
(Фото: Киноконцерн «Мосфильм» / YouTube).
В популярном советском фильме «Девчата» влюбленных сыграли Николай Рыбников и Надежда Румянцева. Лучезарная смешливая героиня на экране — и в жизни актриса была веселой и умеющей находить общий язык со всеми. Но Рыбников в эту категорию людей не входил и недолюбливал партнершу по площадке.
Рыбников хотел сниматься в фильме с супругой и блестящей актрисой Аллой Ларионовой, но ей роли в картине не нашлось. Актер невзлюбил Румянцеву и сердился, что режиссер так «носится» с еще не столь популярной Румянцевой. Но Румянцева возражала, что раз фильм называется «Девчата», значит, главная роль у нее и мужское лидерство не пройдет.
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