Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минприроды: автопарк области пополнился 16 единицами спецтехники для транспортировки ТКО

Пополнение должно сделать уборку городов быстрее и эффективнее.

Фото: минприроды области.

За первое полугодие 2026 года автопарк Калининградской области пополнился 16 единицами новой спецтехники для обеспечения бесперебойного вывоза отходов. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства природных ресурсов и экологии.

На дороги области вышла следующая спецтехника для транспортирования ТКО:

мусоровозы — для своевременного и бесперебойного вывоза отходов;

самосвалы — для перевозки грузов и благоустройства.

ломовозы — для работы с крупногабаритными и тяжелыми отходами;

мультилифты — универсальные машины с крюковой системой, которые могут работать с самыми разными типами кузовов и контейнеров.

«Минприроды региона делает ставку на модернизацию, чтобы улучшить экологическую обстановку и сделать уборку городов быстрее и эффективнее», — добавили в пресс-службе ведомства.